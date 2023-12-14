«Фулхэм» продлил контракт с Берндом Лено

«Фулхэм» объявил о продлении контракта с вратарем Берндом Лено.

Новое соглашение с 31-летним немцем действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Лено перешел в «Фулхэм» из «Арсенала» в августе 2022 года.

В сезоне-2023/24 голкипер провел 16 матчей, пропустил 26 голов и отыграл 5 встреч на ноль.