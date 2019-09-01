Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что нужно ужесточать наказание за расистские оскорбления. По его мнению, разговорами ничего не добьешься.

— В этом вопросе ответственность за контроль и регистрацию пользователей должны принимать на себя социальные сети и платформы. Должна существовать возможность идентифицировать человека, допустившего неправомерное поведение, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Думаю, здесь все просто. Неважно, насколько серьезными являются эти деяния, простыми разговорами мы ничего не добьемся. Пока за подобные действия не будет наступать полноценная ответственность, любой человек может говорить что угодно о любом другом. Неважно, будут ли эти высказывания носить расистский, гомофобский или сексистский характер. Если мы будем допускать подобное поведение, значит признаем, что общество находится на соответствующей стадии развития и с этим придется мириться. Вы прекрасно знаете, что все мои высказывания и все действия клуба направлены против подобных проявлений в какой бы то ни было форме.

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