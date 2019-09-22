Фрэнк Лэмпард: «Мы были лучшей командой на поле»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда не заслужила поражения от «Ливерпуля» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии. По его словам, лондонцы играли лучше.

— Мы были лучшей командой на поле, — цитирует ВВС Лэмпарда. — Мы играли энергичнее, с характером. Поэтому болельщики аплодировали в конце. Отмененный гол Маунта? Конечно, хотелось бы думать, что он был. Но можно было увидеть, что Мэйсон немного в офсайде. Хотя такие отмены смущают и болельщиков, и игроков. Ведь есть празднование. А потом оно оказывается напрасным. Это меняет атмосферу и настрой. Соперник получает воодушевление.

Мы хотим изменить ситуацию. И я верю, что мы это сделаем. Реальность такова, что в команде сейчас больше молодых игроков. Люди говорят, что запрет на регистрацию новичков нам вредит. Конечно, это в краткосрочной перспективе так. Но в долгосрочной перспективе с нашей молодежью это пойдет на пользу клубу. А пока могут случаться такие вот вещи.