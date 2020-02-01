Фрэнк Лэмпард: «Кабальеро не виноват в пропущенном голе»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил игру голкипера Вилли Кабальеро в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:2). Он заменил травмированного Кепу Аррисабалагу.

— На мой взгляд, он не виноват в пропущенном голе, — цитирует Лэмпарда BBC. — Пошла передача с фланга, и он вышел на перехват. Когда понял, что не доберется до мяча, стал возвращаться в ворота. Проблема была в том, как мы оборонялись в своей штрафной — кто-нибудь должен был держать соперника крепче.

В случае с голом Барнсли был рикошет, поэтому он особо ничего не мог поделать в обоих случаях.

Я принимаю решения каждую неделю и каждый день. Такие решения не бывают простыми. В случае с голкиперами ты бываешь более терпелив, потому что кому-то одному положено быть первым номером.