Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Форвард «Вулверхэмптона» Хименес прокомментировал слухи об интересе «МЮ» и «Арсенала»

13:21
Теги:

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

— У меня контракт с «волками» до 2023 года, я счастлив здесь, — цитирует Goal.com Хименеса. — «Вулверхэмптону» необязательно проходить в Лигу чемпионов, чтобы удержать меня, мне тут нравится, мы вместе со всей командой делаем очень важные вещи. Мы очень старались весь сезон. В прошлом году мы попали в Лигу Европы, теперь пытались побороться за место в ЛЧ. Для меня возможность пробиться в Лигу чемпионов — огромная мотивация расти дальше как футболисту.

На счету 28-летнего Хименеса 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 50 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир