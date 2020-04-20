Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прибыл на службу в корейскую армию

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин начал службу в корейской Армии. Об этом сообщает The Guaridan.

Сообщается, что кореец прибыл на службу в морскую пехоту на острове Чеджу. Он пройдет базовую подготовку на протяжении трех недель. В частности, он подвергнется воздействию слезоточивого газа, научится стрелять из оружия и будет участвовать в длительных походах.

В Корее каждый мужчина должен к 28 годам пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. Благодаря победе в Кубке Азии со сборной Кореи Сон был освобожден от службы в армии, но ему придется пройти базовую подготовку. Перед этим он пробыл 14 дней на карантине после прилета из Англии. Ожидается, что футболист вернется в Лондон в середине мая.