Фернандо Торрес заявил, что является поклонником Юргена Клоппа
Экс-нападающий сборной Испании и «Челси» Фернандо Торрес рассказал, что думает о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Он заявил, что является поклонником специалиста.
«Мне нравится английский стиль футбола — игра в переходах, прессинг, быстрое и острое нападение. Поэтому я поклонник Клоппа. Когда ты видишь его команду, то понимаешь, как она будет играть. Есть еще стиль — футбол в стиле хэви-метал. Но трудность в том, как тренировать его», — цитирует Торреса пресс-служба красных.
Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. После 28 туров АПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка.
31 марта «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 29-м туре чемпионата Англии. Начало — в 16.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|29
|17
|5
|7
|60-42
|56
|
5
|Тоттенхэм
|28
|16
|5
|7
|59-42
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|29
|12
|8
|9
|46-50
|44
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|29
|11
|5
|13
|43-44
|38
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|29
|7
|5
|17
|41-54
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Лутон Таун
|29
|5
|7
|17
|42-60
|22
|
18
|Нот. Форест
|29
|6
|7
|16
|35-51
|21
|
19
|Бернли
|29
|4
|5
|20
|29-63
|17
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
|16.03
|18:00
|
Бернли – Брентфорд
|2 : 1
|16.03
|18:00
|
Лутон Таун – Нот. Форест
|1 : 1
|16.03
|20:30
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|3 : 0
|17.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
|24.04
|21:45
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|24.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|24.04
|22:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|24.04
|22:00
|
МЮ – Шеффилд Юн.
|- : -
|25.04
|22:00
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|20
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7