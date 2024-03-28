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Сегодня, 09:02

Фернандо Торрес заявил, что является поклонником Юргена Клоппа

Виктория Кравченко
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий сборной Испании и «Челси» Фернандо Торрес рассказал, что думает о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Он заявил, что является поклонником специалиста.

«Мне нравится английский стиль футбола — игра в переходах, прессинг, быстрое и острое нападение. Поэтому я поклонник Клоппа. Когда ты видишь его команду, то понимаешь, как она будет играть. Есть еще стиль — футбол в стиле хэви-метал. Но трудность в том, как тренировать его», — цитирует Торреса пресс-служба красных.

Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. После 28 туров АПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка.

31 марта «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 29-м туре чемпионата Англии. Начало — в 16.00 мск.

Фернандо Торрес
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5
 Тоттенхэм 28 16 5 7 59-42 53
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 29 12 8 9 46-50 44
8
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
9
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
10
 Ньюкасл 28 12 4 12 59-48 40
11
 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12
 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13
 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14
 Кр. Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
15
 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
16
 Эвертон 28 8 7 13 29-39 25
17
 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
18
 Нот. Форест 29 6 7 16 35-51 21
19
 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20
 Шеффилд Юн. 28 3 5 20 24-74 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.03 18:00
Бернли – Брентфорд
 2 : 1
16.03 18:00
Лутон Таун – Нот. Форест
 1 : 1
16.03 20:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 3 : 0
17.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Челси
 - : -
24.04 21:45
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
24.04 22:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
24.04 22:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
24.04 22:00
МЮ – Шеффилд Юн.
 - : -
25.04 22:00
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 20 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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