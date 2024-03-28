Фернандо Торрес заявил, что является поклонником Юргена Клоппа

Экс-нападающий сборной Испании и «Челси» Фернандо Торрес рассказал, что думает о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Он заявил, что является поклонником специалиста.

«Мне нравится английский стиль футбола — игра в переходах, прессинг, быстрое и острое нападение. Поэтому я поклонник Клоппа. Когда ты видишь его команду, то понимаешь, как она будет играть. Есть еще стиль — футбол в стиле хэви-метал. Но трудность в том, как тренировать его», — цитирует Торреса пресс-служба красных.

Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. После 28 туров АПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка.

31 марта «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 29-м туре чемпионата Англии. Начало — в 16.00 мск.