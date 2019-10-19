Фергюсон присутствовал на тренировке «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail. 77-летний шотландец давал советы нынешнему главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Отмечается, что Фергюсон поддерживает 46-летнего норвежца, которому может грозить увольнение в случае поражения от «красных».

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.