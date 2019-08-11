Фанаты "Манчестер Юнайтед" выразили недовольство владельцами клуба перед матчем с "Челси". Фото

Болельщики "Манчестер Юнайтед" оригинальным образом выразили недовольство американскими владельцами клуба перед матчем 1-го тура АПЛ-2019/20 с "Челси".

Перед сегодняшним матчем над стадионом "Олд Траффорд" пролетел самолет с баннером, на котором было написано: "Глейзеры уходите", cообщает Manchester Evening News в Twitter.

Cемья Глейзер купила "МЮ" в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов/

Fans have been protesting against United's owners on social media throughout the summer https://t.co/RALQ4ezixC — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) August 11, 2019

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