Езил сообщил своим друзьям, что хочет покинуть «Арсенал»

Полузащитник Месут Езил хочет покинуть «Арсенал», информирует The Sun.

31-летний футболист сообщил своим друзьям, что уйдет из лондонского клуба по окончании срока действия контракта в 2021 году. Игрок рассматривает варианты продолжения карьеры только в Турции и США. Езил сможет вести переговоры с другими клубами с января.

В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, забил один гол и три результативные передачи во всех турнирах.