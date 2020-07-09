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Езил сообщил своим друзьям, что хочет покинуть «Арсенал»

10:26

Полузащитник Месут Езил хочет покинуть «Арсенал», информирует The Sun.

31-летний футболист сообщил своим друзьям, что уйдет из лондонского клуба по окончании срока действия контракта в 2021 году. Игрок рассматривает варианты продолжения карьеры только в Турции и США. Езил сможет вести переговоры с другими клубами с января.

В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, забил один гол и три результативные передачи во всех турнирах.

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