"Эвертон" включился в борьбу за Заа. Игрок хочет перейти в "Арсенал"

Нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа может оказаться в "Эвертоне". На этой неделе клубы проведут переговоры относительно трансфера 26-летнего игрока, сообщает Sky Sports.

На футболиста также претендует "Арсенал" и Заа склоняется к переходу именно в лондонский клуб. Однако "Кристал Пэлас" не собирается отпускать своего лидера дешевле, чем за 80 миллионов фунтов. "Арсенал" такую цену платить не готов.

В прошедшем сезоне ивуариец в 36 матчах забил десять мячей и сделал десять голевых передач.