«Эвертон» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» выиграл у «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). В 1/8 финала команда сыграет с победителем пары «Тоттенхэм» — «Уиком».

Кубок Англии

1/16 финала

«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей» — 3:0 (1:0)

Голы: Калверт-Льюин, 29 (1:0). Ришарлисон, 59 (2:0). Мина, 62 (3:0).

«Эвертон»: Ольсен, Коулман, Мина, Холгейт, Годфри (Кенни, 76), Хамес Родригес (Смолл, 85), Сигурдссон, Андре Гомеш (Оньянго, 85), Дукуре, Калверт-Льюин (Бернард, 67), Ришарлисон (Гордон, 76).

Предупреждение: Годфри, 71.

Судья: Скотт.

24 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».