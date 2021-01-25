«Эвертон» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии
00:51
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» выиграл у «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). В 1/8 финала команда сыграет с победителем пары «Тоттенхэм» — «Уиком».
Кубок Англии
1/16 финала
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей» — 3:0 (1:0)
Голы: Калверт-Льюин, 29 (1:0). Ришарлисон, 59 (2:0). Мина, 62 (3:0).
«Эвертон»: Ольсен, Коулман, Мина, Холгейт, Годфри (Кенни, 76), Хамес Родригес (Смолл, 85), Сигурдссон, Андре Гомеш (Оньянго, 85), Дукуре, Калверт-Льюин (Бернард, 67), Ришарлисон (Гордон, 76).
Предупреждение: Годфри, 71.
Судья: Скотт.
24 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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