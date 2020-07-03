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«Эвертон» провел презентацию формы на следующий сезон

3 июля 2020, 13:38
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«Эвертон» опубликовал фотографии комплекта домашней формы команды на сезон-2020/21.

С нового сезона мерсисайдский клуб вместо Umbro будет экипировать Hummel, в связи с чем на рукавах комплектах появятся традиционные для датского производителя стрелки. Сама форма будет выполнена в традиционных для клуба синем и белом цветах.

Сменится у «Эвертона» и титульный спонсор вместо надписи SportPesa на груди футболистов появится логотип бренда Cazoo.

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