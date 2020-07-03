«Эвертон» провел презентацию формы на следующий сезон
3 июля 2020, 13:38
«Эвертон» опубликовал фотографии комплекта домашней формы команды на сезон-2020/21.
С нового сезона мерсисайдский клуб вместо Umbro будет экипировать Hummel, в связи с чем на рукавах комплектах появятся традиционные для датского производителя стрелки. Сама форма будет выполнена в традиционных для клуба синем и белом цветах.
Сменится у «Эвертона» и титульный спонсор вместо надписи SportPesa на груди футболистов появится логотип бренда Cazoo.
We are #MoreThanEleven.— Everton (@Everton) July 3, 2020
EFC 1878 ?? @hummel1923
? 2020/21 ? https://t.co/qsu6nh0dFr pic.twitter.com/eWHOqNKB0i
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