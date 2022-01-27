У Лэмпарда состоится второе собеседование с руководством «Эвертона»

Сегодня у бывшего главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда состоится второе собеседование с руководством «Эвертона», сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство ливерпульского клуба всерьез рассматривают вариант с назначением Лэмпарда на пост главного тренера.

Отмечается, что «Эвертон» также вел переговоры с бывшим главным тренером «Порту» Витором Перейрой, но его возможное назначение привело в ярость болельщиков клуба.

После 20 матчей АПЛ «Эвертон» набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.