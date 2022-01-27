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«Коллеги сходили с ума: на работу на автобусе, обратно — на Bugatti». Джорджина — о начале отношений с Роналду

Девушка Роналду вспомнила, как футболист ухаживал за ней в первые месяцы отношений
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Instagram

Джорджина Родригес, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала об удивлении ее коллег по работе в магазине Gucci, когда футболист забирал ее домой на своих дорогих машинах. Речь идет о 2016-м, когда португалец играл за «Реал».

«Он заезжал за мной на работу. Я заканчивала в 22.00. Он приехал... Иногда приезжал на Bugatti. Коллеги сходили с ума. На работу на автобусе, с работы на Bugatti. Да где это видано?» — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

При этом Роналду считал правильным, что лично приезжал за Родригес на дорогих авто после того, как девушка заканчивала работать.

«Для меня это было «нормально». Она была моей девушкой. У меня есть машины. Не поеду же я за ней на такси! Это было забавно. Она выходит из магазина. Я жду снаружи. В одном из своих роскошных автомобилей. Она держалась молодцом. Выбегала, садилась в машину, и мы ехали домой. Она работала допоздна. Мы возвращались домой, в наш собственный «мирок»... Я и предположить не мог, что так сильно влюблюсь в нее. Я никак такого не ожидал. Через какое-то время я почувствовал, что она создана для меня», — признался Роналду в сериале от стримингового сервиса.

Роналду воспитывает с Джорджиной общую дочь Алану Мартину, а также у 36-летнего игрока есть три ребенка от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео. В конце 2021 года пара объявила, что ждет двойню.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джорджина Родригес
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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37 тур
38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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