Джорджина Родригес, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала об удивлении ее коллег по работе в магазине Gucci, когда футболист забирал ее домой на своих дорогих машинах. Речь идет о 2016-м, когда португалец играл за «Реал».

«Он заезжал за мной на работу. Я заканчивала в 22.00. Он приехал... Иногда приезжал на Bugatti. Коллеги сходили с ума. На работу на автобусе, с работы на Bugatti. Да где это видано?» — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

При этом Роналду считал правильным, что лично приезжал за Родригес на дорогих авто после того, как девушка заканчивала работать.

«Для меня это было «нормально». Она была моей девушкой. У меня есть машины. Не поеду же я за ней на такси! Это было забавно. Она выходит из магазина. Я жду снаружи. В одном из своих роскошных автомобилей. Она держалась молодцом. Выбегала, садилась в машину, и мы ехали домой. Она работала допоздна. Мы возвращались домой, в наш собственный «мирок»... Я и предположить не мог, что так сильно влюблюсь в нее. Я никак такого не ожидал. Через какое-то время я почувствовал, что она создана для меня», — признался Роналду в сериале от стримингового сервиса.

Роналду воспитывает с Джорджиной общую дочь Алану Мартину, а также у 36-летнего игрока есть три ребенка от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео. В конце 2021 года пара объявила, что ждет двойню.