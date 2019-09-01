«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон»

«Эвертон» в матче 4-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Ричарлисона.

«Эвертон» вышел на пятое местог в таблице. «Вулверхэмптон» — 17-й.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 3:2 (2:1)

Голы: Ришарлисон, 5 (1:0). Саисс, 9 (1:1). Ивоби, 12 (2:1). Хименес, 75 (2:2). Ришарлисон, 80 (3:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Делф, Сигурдссон, Андре Гомеш, Ивоби (Бернард, 76), М.Кин (Калверт-Льюин, 76), Ришарлисон.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Беннетт, Коади, Винагре, Дендонкер, Невеш (Педру Нету, 84), Саисс (Жоау Моутинью, 59), Хименес, Траоре, Кутроне (Жота, 68).

Предупреждения: Винагре, 38. Хименес, 44. Боли, 49. Беннетт, 58. Делф, 63. Педру Нету, 90+4.

Удаление: Боли, 90+5.

Судья: Тэйлор (Англия).

1 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».