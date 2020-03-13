Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» интересуется форвардом «Торино» Белотти

11:42
Теги:

Нападающий «Торино» Андреа Белотти стал трансферной целью «Эвертона» на летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, в английском клубе намерены усилить атакующую линию с помощью 26-летнего итальянца. Сообщается, что в форварде также заинтересован ряд итальянских клубов: «Милан», «Рома», «Интер» и «Наполи».

В сезоне-2019/20 на счету Белотти 15 голов и 3 результативных передачи в 31 матче за «Торино» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир