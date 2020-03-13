«Эвертон» интересуется форвардом «Торино» Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти стал трансферной целью «Эвертона» на летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, в английском клубе намерены усилить атакующую линию с помощью 26-летнего итальянца. Сообщается, что в форварде также заинтересован ряд итальянских клубов: «Милан», «Рома», «Интер» и «Наполи».

В сезоне-2019/20 на счету Белотти 15 голов и 3 результативных передачи в 31 матче за «Торино» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.