«Лестер» хочет подписать Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в другой команде АПЛ. 28-летнего англичанина намерен подписать «Лестер», сообщает Daily Mail.

Лисы" хотят оформить трансфер полузащитника следующим летом, когда он может стать свободным агентом.

В минувшем сезоне Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Он провел 16 матчей, в которых забил девять мячей и сделал пять результативных передач.