«Лестер» хочет подписать Лингарда
22:52
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в другой команде АПЛ. 28-летнего англичанина намерен подписать «Лестер», сообщает Daily Mail.
Лисы" хотят оформить трансфер полузащитника следующим летом, когда он может стать свободным агентом.
В минувшем сезоне Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Он провел 16 матчей, в которых забил девять мячей и сделал пять результативных передач.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю