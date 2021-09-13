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«Лестер» хочет подписать Лингарда

22:52
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в другой команде АПЛ. 28-летнего англичанина намерен подписать «Лестер», сообщает Daily Mail.

Лисы" хотят оформить трансфер полузащитника следующим летом, когда он может стать свободным агентом.

В минувшем сезоне Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Он провел 16 матчей, в которых забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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