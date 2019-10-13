Эрикссон признался, что советовал Абрамовичу приобрести «Динамо»

Экс-главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон в интервью The Times рассказал о том, как нынешней владелец «Челси» Роман Абрамович мог приобрести клуб из Москвы.

Абрамович приобрел «Челси» летом 2003 года.

— Абрамович хотел приобрести клуб из Москвы, поэтому Роман, я и агент Пини Захави отправились туда на три дня, — приводит слова Эрикссона The Times. — Изучили все клубы, и выразил мнение, что следует купить «Динамо», потому что у этой команды была лучшая инфраструктура.

Я уехал в отпуск, а потом мне позвонил его человек. Абрамович изменил свое мнение. Теперь он хотел купить клуб в Лондоне. «Тоттенхэм» или «Челси».

Я спросил, чего он хочет. Он сказал, что побеждать. Тогда я ответил: «Покупай «Челси». Там нужно поменять половину команды, а в «Тоттенхэме» — всю.

Чемпионат Англии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей