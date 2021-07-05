Эриксен сфотографировался с болельщиком на пляже

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен сфотографировался с юным болельщиком после выписки из больницы.

Christian Eriksen looking well and taking photos with a young fan, you love to see it! ??



(via bjornbindzus/IG) pic.twitter.com/kCOj2Dvsds — ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2021

2 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

7 июля сборная Дании сырает с Англией в полуфинале чемпионата Европы.