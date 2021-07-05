«Челси» вступил в борьбу за Бена Уайта
10:40
«Челси» вступил в борьбу за центрального защитника «Брайтона» Бена Уайта, сообщает The Telegraph.
Однако главным претендентом на 23-летнего игрока обороны принято считать «Арсенал», который значительно продвинулся в переговорах с «чайками» и сделал уже два предложения о покупке англичанина.
«Челси» пока только установил контракт с представителями Уайта и выразил заинтересованность в приобретении защитника.
В сезоне-2020/21 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
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