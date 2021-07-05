«Челси» вступил в борьбу за Бена Уайта

«Челси» вступил в борьбу за центрального защитника «Брайтона» Бена Уайта, сообщает The Telegraph.

Однако главным претендентом на 23-летнего игрока обороны принято считать «Арсенал», который значительно продвинулся в переговорах с «чайками» и сделал уже два предложения о покупке англичанина.

«Челси» пока только установил контракт с представителями Уайта и выразил заинтересованность в приобретении защитника.

В сезоне-2020/21 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.