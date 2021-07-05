Пулишича раскритиковали за жестокое поведение с рыбой

Форвард «Челси» Кристиан Пулишич был раскритикован организацией Blue Planet Society за жестокое обращение с рыбой, сообщает As.

Футболист оказался в центре скандала из-за видео. В соцесети попал ролик, на котором Пулишич сидит на лодке и жонглирует мячом над одной из больших рыб, которую держали на веревке.

«Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом для видео в социальных сетях», — написали Blue Planet Society в Twitter.