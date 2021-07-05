Пулишича раскритиковали за жестокое поведение с рыбой
06:26
Форвард «Челси» Кристиан Пулишич был раскритикован организацией Blue Planet Society за жестокое обращение с рыбой, сообщает As.
Футболист оказался в центре скандала из-за видео. В соцесети попал ролик, на котором Пулишич сидит на лодке и жонглирует мячом над одной из больших рыб, которую держали на веревке.
«Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом для видео в социальных сетях», — написали Blue Planet Society в Twitter.
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