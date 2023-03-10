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Сегодня, 23:31

Эмилиано Мартинес заявил, что не любит серии пенальти

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что не любит участвовать в сериях пенальти.

«Люблю ли я пенальти? Я не люблю доводить матчи до пенальти, потому что шансы — 50 на 50. Не могу сказать: «Сейчас будет серия пенальти, и я ее выиграю». Потому что это очень сложно. Я знаю, что в любой момент могу проиграть, и я должен это принять. Серия пенальти — это бросок монеты, остается только молиться. Так что нет, меня не привлекают серии пенальти», — приводит слова Мартинеса Goal.

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время — 3:3).

В текущем сезоне Мартинес сыграл за «Астон Вилллу» 24 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 7 игр отстоял на ноль.

Сборная Аргентины по футболу
ФК Астон Вилла
Эмилиано Мартинес
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
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Лестер – Челси
 - : -
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
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11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
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12.03 17:00
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