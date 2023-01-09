Экс-тренер ПСВ предположил, что Гакпо несвоевременно перешел в «Ливерпуль»

Бывший главный тренер ПСВ Ад де Мос выразил мнение, что нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо несвоевременно перешел из ПСВ в «Ливерпуль»

«Гакпо перешел в «Ливерпуль» в то время, когда команда в некоторой мере разочаровывает своих болельщиков. Их привычный дух испарился, и на данный момент они не входят в число лучших команд, как и «Челси». «Ливерпуль» в настоящий момент пытается снова встать на ноги, и сейчас неподходящее время для молодых игроков. Не знаю, подходящее ли оно для перехода в «Ливерпуль». Кроме того, возможно, Юрген Клопп скоро уйдет из клуба», — приводит слова де Моса Soccernews.

В начале января стало известно о том, что 23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль». Ранее он выступал за ПСВ, в составе которого провел 159 матчей, забил 55 мячей и отметился 50 результативными действиями.