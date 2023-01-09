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Сегодня, 18:16

Экс-тренер ПСВ предположил, что Гакпо несвоевременно перешел в «Ливерпуль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ПСВ Ад де Мос выразил мнение, что нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо несвоевременно перешел из ПСВ в «Ливерпуль»

«Гакпо перешел в «Ливерпуль» в то время, когда команда в некоторой мере разочаровывает своих болельщиков. Их привычный дух испарился, и на данный момент они не входят в число лучших команд, как и «Челси». «Ливерпуль» в настоящий момент пытается снова встать на ноги, и сейчас неподходящее время для молодых игроков. Не знаю, подходящее ли оно для перехода в «Ливерпуль». Кроме того, возможно, Юрген Клопп скоро уйдет из клуба», — приводит слова де Моса Soccernews.

В начале января стало известно о том, что 23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль». Ранее он выступал за ПСВ, в составе которого провел 159 матчей, забил 55 мячей и отметился 50 результативными действиями.

Источник: https://www.soccernews.nl/news/gakpo-in-de-problemen-afl-18-podcast-twee-viertje/
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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