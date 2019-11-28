Экс-шеф полиции Шеффилда признан невиновным по делу о трагедии на «Хиллсборо»

Бывший шеф-суперинтендат полиции Шеффилда был признан невиновным по делу о давке на стадионе «Хиллсборо», сообщает Sky Sports. Его обвиняли в непредумышленном убийстве болельщиков «Ливерпуля» в результате преступной халатности.

Сообщается, что суд присяжных счел недоказанной вину Дакенфилда, который был командующим матча 1/2 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». В результате давки на стадион погибли 96 болельщиков «красных». Согласно закону, ему подозревали в причастности к гибели 95 человек, так как последний из жертв той трагедии Тони Блэнд умер более чем через год и один день после случившегося.

Сам бывший шеф полиции не появился в суде, так как страдает от посттравматического стрессового расстройства. При этом бывший секретарь клуба «Шеффилд Уэнсдей» 69-летний Грэм Макрелл был признан виновным в нарушении правил техники безопасности, так как не обеспечил достаточного количества турникетов, которые могли бы предотвратить давку. Он был оштрафован на 6500 фунтов. В давке на стадионе, которая произошла 15 апреля 1989 года, погибли 96 болельщиков «Ливерпуля». Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.