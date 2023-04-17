Экс-игрок «Ливерпуля» Фаулер дал совет команде

Бывший лидер «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что команде необходимо усилить среднюю линию, с которой у нее проблемы, сообщает Mirror.

По мнению экс-игрока, мерсисайдцы намерены решить все проблемы покупкой 19-летнего игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Он считает, что футболист не решит всех проблем «Ливерпуля».