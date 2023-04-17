Хавбек «Челси» Канте может перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.

По информации издания, в руководстве «канониров» надеются, что им удастся подписать француза свободным агентом.

Ранее сообщалось, что руководство «аристократов» готово предложить 32-летнему хавбеку новый контракт.

Француз выступает за «Челси» с лета 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за синих 5 матчей. С августа 2022 года по март 2023 он не играл из-за травмы подколенного сухожилия.