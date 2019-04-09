Эден Азар: "То, что я ухожу в "Реал" - неправда". Я сосредоточен на "Челси"

Нападающий "Челси" Эден Азар после победу над "Вест Хэмом" (2:0) в чемпионате Англии ответил на вопрос о возможном уходе в "Реал".

- Фанаты "Вест Хэма" пели, что я летом уйду в "Реал"? Они неправы. Сейчас я сосредоточен на "Челси" до конца сезона. Я хочу попасть в топ-4 и хорошо выступить в Лиге Европы, - цитирует футболиста ВВС. - У нас еще много работы, а там посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы в хорошей форме. Мы выиграли три матча подряд. У нас хороший настрой. Мы можем добиться успеха в обоих турнирах.

В этом матче Азар забил оба мяча своей команды. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 42 матча за "Челси" во всех турнирах и забил 21 мяч при 12 голевых передачах. За команду он выступает с 2012 года. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Реал".

Все о чемпионате Англии – здесь.