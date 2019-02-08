12:04 | Футбол — Англия

Джоунс продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джоунс подписал новый контракт с клубом, информирует пресс-служба команды. Новое соглашение 26-летнего игрока рассчитано до 2023 года, также с возможностью его продления еще на один сезон.

Джонс стал игроком "Юнайтед" 13 июня 2011 года, заключив с манкунианцами пятилетний контракт.  До "МЮ" игрок выступал за "Блэкберн Роверс". В составе команды защитник стал чемпионом Англии, выиграл Кубок английской лиги, Кубок Англии, дважды Суперкубок страны, а также Лигу Европы.

В текущем сезоне игрок провел за "МЮ" 11 матчей АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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