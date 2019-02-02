Джо Коул: "Азар - лучший игрок в истории "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает Эдена Азара лучшим футболистом в истории клуба.

– Когда Азар только пришел в "Челси", я сказал, что он, возможно, лучший игрок в истории клуба, и я по-прежнему так считаю, - приводит слова Коула The Mirror. - Мне довелось поиграть со многими великолепными футболистами, но Эден – лучший из них. Игрок топ-класса, лучший в Премьер-лиге. Очень важно, что "Челси" продолжает его удерживать.

Азар играет за "Челси" с 2012 года. За это время бельгиец дважды стал чемпионом Англии, а также, завоевал Кубок Англии, Кубок лиги и трофей Лиги Европы. В текущем сезоне Азар сыграл 23 матча в АПЛ, в которых забил десять мячей и отдал десять результативных передач.