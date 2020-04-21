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Джейми Каррагер — об отказе Езила урезать зарплату: «Самый высокооплачиваемый игрок в команде должен подавать пример»

15:03
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника «Арсенала» Месута Езила, который отказался от сокращения зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Ранее лондонский клуб сообщил о добровольном урезании годовой зарплаты игроков и тренерского штаба на 12,5 процентов.

— Его агент оказал ему сомнительную услугу, когда несколько недель назад посоветовал подождать, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Я был уверен, что это будет проблемой. Есть два типа игроков, которые не полностью поддерживают идею сокращения зарплат: молодые, у которых и так небольшой доход, и те, у кого истекают контракты. Но тот факт, что от этого отказался самый высокооплачиваемый футболист... Все остальные согласились, ты должен следовать за ними. С точки зрения имиджа это гол в свои ворота. Я не намерен обсуждать его зарплату — обвиняйте в этом тех, кто ему платит. Но самый высокооплачиваемый игрок в команде должен быть тем, кто подает пример остальным.

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