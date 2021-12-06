Джеррард заявил, что «Астон Вилла» должна выйти в еврокубки

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард считает, что команда должна выйти в еврокубки.

«Прежде чем взяться за работу, я смотрю на другие команды, такие как «Лестер» и «Вест Хэм», которые сейчас участвуют в еврокубках.

Я считаю, что такой клуб, как «Астон Вилла», тоже должен выйти в еврокубки. чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за это, и я не вижу причины, по которой мы не сможем этого сделать. Это реалистичная цель», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.

Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября. Ранее он был главным тренером «Рейнджерс», с которым стал чемпионом Шотландии.