Джеррард заявил, что «Астон Вилла» должна выйти в еврокубки
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард считает, что команда должна выйти в еврокубки.
«Прежде чем взяться за работу, я смотрю на другие команды, такие как «Лестер» и «Вест Хэм», которые сейчас участвуют в еврокубках.
Я считаю, что такой клуб, как «Астон Вилла», тоже должен выйти в еврокубки. чтобы нас воспринимали всерьез. Мы должны бороться за это, и я не вижу причины, по которой мы не сможем этого сделать. Это реалистичная цель», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.
Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября. Ранее он был главным тренером «Рейнджерс», с которым стал чемпионом Шотландии.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12037/12485615/steven-gerrard-exclusive-aston-villa-boss-on-brendan-rodgers-influence-and-taking-club-to-the-next-level
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