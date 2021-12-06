Тренер «Нью-Йорк Ред Булл» войдет в тренерский штаб Рангника. Он заменит в клубе Кэррика

Бывший тренер «Нью-Йорк Ред Булл» Крис Армас получит должность в «Манчестер Юнайтед». Он войдет в тренерский штаб Ральфа Рангника, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Армас заменит в клубе должности Майкла Кэррика, который был помощником Уле Гуннара Сульшера, а потом исполнял обязанности главного тренера после увольнения норвежца.

Экс-руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Рангник стал главным тренером английского клуба 29 ноября. Контракт немецкого специалиста рассчитан до лета 2022 года.