Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек высказался о нехватке игрового времени в новой команде.

— Футболисты всегда хотят играть, — приводит пресс-служба «МЮ» слова ван де Бека. — Тренировки — это здорово, но матчи — это то, ради чего ты играешь в футбол. То, что в календаре много игр, должно помочь команде стать сильнее. Уверен, что мы сможем одерживать много побед, если будем сосредоточены.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года. 23-летний голландец три раза появлялся на поле в стартовом составе и пять раз выходил на замену в сезоне-2020/21. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.