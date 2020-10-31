Донни ван де Бек: «Тренировки — это здорово, но хочется играть»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек высказался о нехватке игрового времени в новой команде.
— Футболисты всегда хотят играть, — приводит пресс-служба «МЮ» слова ван де Бека. — Тренировки — это здорово, но матчи — это то, ради чего ты играешь в футбол. То, что в календаре много игр, должно помочь команде стать сильнее. Уверен, что мы сможем одерживать много побед, если будем сосредоточены.
Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года. 23-летний голландец три раза появлялся на поле в стартовом составе и пять раз выходил на замену в сезоне-2020/21. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.