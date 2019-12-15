Дешам посоветовал Жиру уйти из «Челси»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал нападающему Оливье Жиру уйти из «Челси» в январе.

— Как и некоторым другим, Жиру, возможно, стоит уйти, — цитирует Дешама L'Equipe. — За последние два месяца его ситуация в «Челси» не изменилась.

Конечно, ему было бы лучше отправиться в клуб, где он сможет получать больше игрового времени. Если он не может играть в «Челси», стоит задуматься о том, чтобы делать это где-нибудь еще.

Не так давно мы виделись с ним. Как и в случае с любым игроком, он сам хозяин своей судьбы. Но он помнит, что вызов в сборную Франции зависит от твоей игровой формы.

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