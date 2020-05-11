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Дэнни Роуз — о возобновлении сезона: «Мне плевать на мораль нации, пока людские жизни под угрозой»

11 мая 2020, 23:52
Дэнни Роуз. Фото Goal
Дэнни Роуз. Фото Goal
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Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз заявил о невозможности возобновления сезона чемпионата Англии до улучшения ситуации с коронавирусом. Ранее стало известно, что правительство Великобритании продлило запрет на проведение спортивных состязаний до 1 июня. Руководство АПЛ склоняется к возобновлению сезона.

— Правительство говорит, что футбол нужно вернуть, потому что это положительно скажется на морали нации, — цитирует Goal Роуза. — Мне плевать на мораль нации. Людские жизни под угрозой. Нельзя даже поднимать тему возвращения футбола, пока показатели существенно не упадут.

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