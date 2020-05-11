Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз заявил о невозможности возобновления сезона чемпионата Англии до улучшения ситуации с коронавирусом. Ранее стало известно, что правительство Великобритании продлило запрет на проведение спортивных состязаний до 1 июня. Руководство АПЛ склоняется к возобновлению сезона.

— Правительство говорит, что футбол нужно вернуть, потому что это положительно скажется на морали нации, — цитирует Goal Роуза. — Мне плевать на мораль нации. Людские жизни под угрозой. Нельзя даже поднимать тему возвращения футбола, пока показатели существенно не упадут.