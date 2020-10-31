Дебютный гол Аита-Нури принес «Вулверхэмптону» победу над «Кристал Пэлас»
«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились Райан Аит-Нури и Даниэл Поденсе.
Победа позволила «волкам» подняться на 3-е место в турнирной таблице. Лондонская команда опустилась на 9-ю строчку.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (2:0)
Голы: Аит Нури, 18 (1:0). Поденсе, 27 (2:0).
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури, Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес (Силва, 90+1), Поденсе (Жоау Моутинью, 76), Педру Нету (Траоре, 76).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Таунсенд (Айю, 72), Заа, Батшуайи (Бентеке, 85).
Предупреждения: ван Анхолт, 45. Заа, 62.
Удаление: Миливоевич, 86.
Судья: Аткинсон.
30 октября. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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