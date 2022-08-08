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Сегодня, 07:04

Де Брейне — о дубле Холанна: «Вокруг него большой ажиотаж, так что начать сезон таким образом хорошо для него»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

«Всегда тяжело приезжать к ним в гости, так что я думаю, что мы хорошо провели первую игру. Мы допустили несколько ошибок, но считаю, что мы контролировали матч. Кто бы ни собирался играть в атаке, будь то Холанн или Альварес, я попытаюсь найти их передачей. Эрлин пришел, чтобы забивать голы и помогать команде, и он сделал это в матче. Я не оказываю на него слишком много давления. Знаю, что вокруг него большой ажиотаж, и, очевидно, начать таким образом хорошо для него», — приводит слова де Брейне официальный сайт клуба.

Холанн стал первым новичком «Ман Сити» после форварда Серхио Агуэро в 2011 году, который отметился двумя мячами в первом матче в АПЛ.

В следующем туре АПЛ «Ман Сити» дома сыграет с «Борнмутом» 13 августа, «Вест Хэм» — на выезде с «Ноттингем Форест» 14 августа.

Кевин де Брейне
Эрлин Холанн
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
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 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
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 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
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 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
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6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
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МЮ – Брайтон
 1 : 2
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Вест Хэм – Ман. Сити
 0 : 2
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

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