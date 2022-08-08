Де Брейне — о дубле Холанна: «Вокруг него большой ажиотаж, так что начать сезон таким образом хорошо для него»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

«Всегда тяжело приезжать к ним в гости, так что я думаю, что мы хорошо провели первую игру. Мы допустили несколько ошибок, но считаю, что мы контролировали матч. Кто бы ни собирался играть в атаке, будь то Холанн или Альварес, я попытаюсь найти их передачей. Эрлин пришел, чтобы забивать голы и помогать команде, и он сделал это в матче. Я не оказываю на него слишком много давления. Знаю, что вокруг него большой ажиотаж, и, очевидно, начать таким образом хорошо для него», — приводит слова де Брейне официальный сайт клуба.

Холанн стал первым новичком «Ман Сити» после форварда Серхио Агуэро в 2011 году, который отметился двумя мячами в первом матче в АПЛ.

В следующем туре АПЛ «Ман Сити» дома сыграет с «Борнмутом» 13 августа, «Вест Хэм» — на выезде с «Ноттингем Форест» 14 августа.