Магуайр назвал причины поражения «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брайтоном»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал поражение от «Брайтона» в матче первого тура чемпионата Англии (1:2).
«Мы вышли на матч с хорошим настроением, у нас была хорошая предсезонная подготовка, но 0:2 на «Олд Траффорд» к перерыву — это худший возможный старт. Мы были недостаточно хороши. Один мяч удалось отыграть, но мы немного выдохлись.
В начале игры мы действовали хорошо, вели игру, контролировали ее. Но первый гол стал болезненным ударом. Нужно не позволять пропущенному голу настолько выбивать нас из колеи. А 0:2 к перерыву — это кошмар.
В перерыве говорили о том, что следующий гол должны забить мы. И во втором тайме можно было увидеть хорошие отрезки в нашем исполнении. Однако в целом мы сделали недостаточно. Мы оказывали серьезное давление на соперника, много владели мячом, однако следует играть чуть более креативно.
Все знали, какая стоит задача. Прошлый сезон был плохим. Пришел новый тренер, который старается привить свою философию. Однако в моменты, когда у нас что-то не получается, мы выглядим слишком уязвимыми», — приводит слова Магуйара BBC Sport.
«Манчестер Юнайтед» не набрал очки и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 2
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 2
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|0 : 2
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1