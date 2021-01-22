Дайч считает парадоксом победу «Бернли» над «Ливерпулем»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 18-го тура АПЛ.

«АПЛ — парадоксальная лига, и сегодняшняя победа это лишний раз подтверждает. До этого мы два матча провели неплохо, но проиграли. Сегодня выглядели хуже соперника — и выиграли. Это был тяжелый матч. «Ливерпуль» в кризисе? Не думаю, парочка неудачных игр бывает даже у топ-команд», — сказал Дайч в интервью ВВС.

После этой победы «Бернли» поднялся на 16-е место в АПЛ с 19 очками.