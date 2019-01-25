Давид Луиз: "Челси мог забить три-четыре мяча "Тоттенхэму"

Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз считает, что его команда должна была решать исход полуфинального поединка Кубка лиги с "Тоттенхэмом" (2:1, 4:2 пен.) в основное время.

– Это замечательное чувство. Команда отлично себя проявила, особенно в первом тайме, - цитирует футболиста пресс-служба "Челси". - Мы могли забить три-четыре мяча. Также мы контролировали игру во втором тайме, а у них была одна возможность, которой они и воспользовались.



Когда контролируешь весь ход матча, а потом появляется вероятность уступить в серии пенальти, это обескураживает, потому что в пенальти никогда не знаешь, чем все закончится. Мы очень хорошо прессинговали, особенно в оборонительной фазе, все нападающие проделали потрясающую работу, так что поздравляю всех. Мы очень довольны реакцией команды и ее духом.