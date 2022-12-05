Давид де Хеа поделился мнением о тренерской философии Эрика тен Хага в «МЮ»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал, как видит тренерскую политику Эрика тен Хага, возглавившего команду летом 2022 года.

«Думаю, в этом сезоне мы хотим диктовать ход игры, хотим владеть мячом. Мы хотим прессинговать соперника, в том числе высоко — на половине поля соперника. Сезон тяжело стартовал, но потом мы стали показывать хороший футбол и выигрывать. Когда приходит новый тренер и новые игроки, всегда нужно время, чтобы понять, как тренер хочет, чтобы мы играли. Думаю, мы движемся в правильном направлении», — цитирует де Хеа ANI.

После 14 туров АПД «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице, набрав 26 очков.