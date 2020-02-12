Дани Себальос объяснил, почему решил уйти в аренду в «Арсенал», а не в «Ливерпуль»

Полузащитник Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», объяснил, почему решил провести сезон-2019/20 в аренде в «Арсенале», а не в «Ливерпуле».

— Для меня было гордостью получить предложение от такой команды, как «Ливерпуль», но я выбрал «Арсенал» из-за Унаи Эмери и его отношения ко мне, — цитирует Goal.com Себальоса. — Эмери стал решающим фактором для меня. Унаи пришел ко мне домой и сказал, что ему нравится, как я играю, что он следит за мной еще со времен моих выступлений за «Бетис». Он говорил, что я буду важной частью «Арсенала». Когда я переезжал в Лондон, то не сомневался, что так и будет. Юрген Клопп — великолепный тренер, но надо учитывать еще и то, в какой футбол играет команда. Прямо сейчас я бы не подошел по стилю игры команде вроде «Ливерпуля». Тем не менее, интерес лучших команд мира показывает, что я на правильном пути.

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 18 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. С момента назначения Микеля Артеты на пост главного тренера «канониров» 23-летний футболист появился на поле лишь однажды, в матче против «Борнмута» (2:1) в 1/16 Кубка Англии.