«Да, сэр! Отличная работа». Звезды поздравляют «Ливерпуль» с чемпионством

«Ливерпуль» продолжает принимать поздравления с чемпионским титулом, в том числе от известных людей. «Красные стали чемпионами Англии впервые за 30 лет. Также они в первый раз выиграли английскую премьер-лигу.

Рафаэль Бенитес, главный тренер «Далянь Ифан», бывший тренер «Ливерпуля»: «Поздравляю «Ливерпуль», спустя 30 лет мечта сбылась! Очень рад за всех красных! Ты никогда не будешь один».

Гари Линекер, футбольный эксперт, бывший форвард сборной Англии: «Поздравляю «Ливерпуль». Ни одна команда не выигрывала премьер-лигу так рано. Великолепное достижение превосходной команды. Настоящие чемпионы. Отличная работа».

Сами Хююпя, бывший защитник «Ливерпуля», победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА: «Поздравляю всех в «Ливерпуле». Что за клуб, что за команда, работники клуба и, особенно, что за болельщики!»

Леброн Джеймс, баскетболист «Лейкерс»: «Да, сэр! Ты никогда не будешь один».

Мелани Си, певица, экс-участника группы Spice Girls: «Вау! Поздравления «Ливерпулю», полностью заслуженно!»

Крис Де Бург, певец, известный болельщик «Ливерпуля»: «Чемпионы»! (ретвит официального Twitter «Ливерпуля» — прим. «СЭ»).

Стивен Джеррард, экс-капитан «Ливерпуля»: «Поздравляю всех в «Ливерпуле» с победой в премьер-лиге. Невероятное достижение для фантастической команды лучших игроков. Во главе с менеджером мирового класса. И, наконец, самое главное — фанаты, которые ждали 30 лет. Пусть начнется вечеринка!»

Каролин Возняцки, бывшая теннисистка, экс-первая ракетка мира: «Поздравляю «Ливерпуль». Какой же это был невероятный сезон! Ожидание окончено. Чемпионы премьер-лиги 2020 года!»

Хосеп Гвардьола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Поздравляю «Ливерпуль» с этим замечательным сезоном. «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и получил уверенность. Они играли в каждом так, как будто это была их последняя игра».

Рио Фердинанд, экс-защитник «Манчестер Юнайтед»: «Поздравляю «Ливерпуль»... Чемпионы премьер-лиги. 28 побед в 31 матче... ничего, кроме похвалы для вас! Весьма заслуженно... Безудержный аппетит... Особенно после того, как вы уступили титул в прошлом сезоне, будучи столь хороши. Психологически вы сильны!»