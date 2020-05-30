Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер «Чичарито» Эрнандес поделился мнением о работе Дэвида Мойеса на посту главного тренера «красных дьяволов» в период с 2013 по 2014 год.

— У нас с Мойесом никогда не было проблем, однако я считаю, что «МЮ» ошибся, приглашая его, — цитирует Goal.com Эрнандеса. — Это была самая первая ошибка, однако она до сих пор преследует клуб. Дело не в самом Дэвиде, он не был плохим тренером, просто в «МЮ» думали, что он станет полноценной заменой Фергюсону моментально. Проблема в том, что это невозможно. Те же Гвардьола, Моуринью и Клопп сейчас не на одном уровне с Фергюсоном, однако им по силам его достичь.

Приход Мойеса сильно изменил многие карьеры, у кого-то дела могли пойти гораздо лучше. Например, у Рафаэля, Дэнни Уэлбека, у меня и многих других, кому нужна была игровая практика. Не буду говорить, плохо или хорошо работал Мойес, но мне просто непонятно, как можно быть даже наполовину таким сильным тренером, как сэр Алекс Фергюсон. Он — величайший в истории.