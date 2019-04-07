"Челси" заинтересован в трансфере Левандовски

"Челси" рассматривает нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в качестве основного форварда команды.

По информации Mirror, несмотря на возможный трансферный бан, лондонский клуб ищет замену форварду Гонсало Игуаину, который по окончании сезона вернется в "Ювентус".

Как сообщает источник, "Бавария" в межсезонье планирует омолодить состав, поэтому клуб готов выслушать предложения по Роберту Левандовски. Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего поляка в 70 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 39 матчей и 35 мячей за немецкий клуб.

Также "Челси" рассматривает вариант с подписанием нападающего "Виллем II" Александера Исака, который принадлежит дортмундской "Боруссии". 19-летний форвард провел за голландский клуб 22 матча во всех турнирах и забил 16 мячей. Стоимость шведа оценивается в 3 миллиона евро.

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