«Челси» обыграл «Вест Хэм», Абрахам сделал дубль

«Челси» победил «Вест Хэм» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Тиагу Силва и Тэмми Абрахам, который сделал дубль. «Синие» набрали 25 очков и занимают пятое место. У «молотобойцев» 21 очко и десятая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Челси» — «Вест Хэм» — 3:0 (1:0)

Голы: Тиагу Силва, 10 (1:0). Абрахам, 78 (2:0). Абрахам, 80 (3:0).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 10), Жоржинью (Ковачич, 66), Канте, Маунт, Вернер, Пулишич (Хаверц, 84), Абрахам.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл, Пабло Форнальс (Бенрама, 67), Соучек, Райс, Алле, Боуэн (Фредерикс, 90).

Судья: Кавана.

21 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».