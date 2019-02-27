"Челси" - "Тоттенхэм": Аррисабалага остался в запасе, в воротах - 37-летний Кабальеро

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага остался в запасе на матч чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Место в воротах займет 37-летний Вилли Кабальеро.

В финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" у Аррисабалаги возник конфликт с главным тренером Маурицио Сарри. Голкипер на 119-й минуте при счете 0:0 получил повреждение. Сарри уже подготовил замену, но испанец отказался уходить с поля. Специалист был возмущен и даже хотел уйти в подтрибунное помещение.

В результате "Челси" проиграл серию пенальти со счетом 3:4, Аррисабалага отразил один 11-метровый удар.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Жоржинью, Канте, Ковачич, Педро, Игуаин, Азар.

Запасные - Аррисабалага, Кристенсен, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру.

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэйвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные - Гассанига, Орье, Роуз, Фойт, Ваньяма, Лукас, Льоренте.

"Челси" - "Тоттенхэм": чемпионат Англии по футболу, 28-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 (время московское)