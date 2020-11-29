«Тоттенхэм» Моуринью сыграл вничью с «Челси» и вернулся в лидеры АПЛ

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью благодаря ничьей в дерби набрала 21 очко и вернулась на первое место турнирной таблицы. «Ливерпуль» отстает по дополнительным показателям, а «Челси» идет третьим, имея в активе 19 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

«Челси» — «Тоттенхэм» — 0:0

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт, Вернер (Пулишич, 74), Зиех (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Родон, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 65), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90+2), Кейн, Бергвайн (Дэйвис, 89).

Предупреждения: Зиех, 29. Бергвайн, 50. Джеймс, 53. Зума, 55. Маунт, 76. Регилон, 89.

Судья: Тирни.

29 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».