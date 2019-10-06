«Челси» разгромил «Саутгемптон», «Арсенал» справился с «Борнмутом»
В матче восьмого тура чемпионата Англии «Челси» разгромил на выезде «Саутгемптон» со счетом 4:1. «Арсенал» дома справился с «Борнмутом» (1:0) благодаря голу Давида Луиза.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Арсенал» — «Борнмут» — 1:0 (1:0)
Гол: Давид Луиз, 9.
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Чемберс, Джака, Себальос (Уиллок, 75), Гендузи, Обамеянг, Пепе (Мартинелли, 63), Сака (Торрейра, 83).
«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико, Стэйси (Фрэнсис, 79), Лерма, Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Данджума, 79), К.Уилсон, Соланке (Фрэйзер, 63).
Предупреждения: Биллинг, 13. Стэйси, 29. Мартинелли, 72.
Судья: Аткинсон (Англия).
6 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/