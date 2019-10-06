«Челси» разгромил «Саутгемптон», «Арсенал» справился с «Борнмутом»

В матче восьмого тура чемпионата Англии «Челси» разгромил на выезде «Саутгемптон» со счетом 4:1. «Арсенал» дома справился с «Борнмутом» (1:0) благодаря голу Давида Луиза.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Арсенал» — «Борнмут» — 1:0 (1:0)

Гол: Давид Луиз, 9.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Чемберс, Джака, Себальос (Уиллок, 75), Гендузи, Обамеянг, Пепе (Мартинелли, 63), Сака (Торрейра, 83).

«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико, Стэйси (Фрэнсис, 79), Лерма, Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Данджума, 79), К.Уилсон, Соланке (Фрэйзер, 63).

Предупреждения: Биллинг, 13. Стэйси, 29. Мартинелли, 72.

Судья: Аткинсон (Англия).

6 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».